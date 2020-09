Maailma kuulsaim bänd, mida paljud ei tea

Miks oli vaja astuda selline samm, et saada raadiosse? Üks suuremaid K-popi eemaletõukajaid on lääne raadio. Millal viimati, kui kunagi, oled kuulnud, et raadiost tuleks mõni K-popi lugu? Raadiojaamad on vabanduseks toonud, et K-pop on mõeldud kindlale kuulajaskonnale ja raadiosse laskmiseks ei kõlba. Samuti on põhjusena nimetatud võõrkeelsust, aga siiski oli maailma eri raadiojaamade tipus hispaaniakeelne „Despacito”. Tihti mängitakse laule, millel parasjagu edetabelites hästi läheb. Siin tuleb mainida, et BTS on esimene grupp peale biitlite, kelle kolm eri albumit on jõudnud aasta jooksul Billboardi edetabeli esimesele kohale. Lisaks BTS-ile on edetabelites märkimisväärselt läinud ka K-pop grupil BLACKPINK, kuid raadios mängitakse mõlema laule minimaalselt.

Raadiojaamade suurimaks hirmuks K-popi puhul on kuulajate kaotamine. Ameerika suuremad raadiojaamad nagu iHeartMedia ja KIIS-FM on tõdenud, et tahetakse lasta muusikat, millele kuulajad saavad ja oskavad kaasa laulda, muusikat, mis on ennekõike ingliskeelne. Kuid kui lool on kaasa teinud Ameerika artistid (BTS-ga on koostööd teinud Halsey, Lauv, Steve Aoki, Charli XCX ja paljud teised), ei kahtle raadiojaamad loo mängimises.

Vähem kui nädal peale „Dynamite’i” välja laskmist on laulust saanud BTS-i suurim raadiodebüüt popmuusika edetabelites. Esimese kolme päevaga mängiti lugu üle kahe tuhande korra, siia võrdluseks, et BTS-i seni suurimat raadiodebüüti „Boy with luv” mängiti algselt vaid pisut üle 1200 korra.

Auhinnagalad pigistavad silma kinni

Eemaldumine K-popist esineb ka suurematel auhinnagaladel, nagu Grammyd ja MTV VMAd. Viimase puhul loodi eraldiseisev „Parim K-pop” kategooria, mis on fännide hinnangul näide K-popi süsteemsest eraldamisest. Fännide arvates on selline käik rassistlik, ksenofoobne ning loodud selleks, et K-popi grupid ei saaks võistelda teiste tipp popartistidega. MTV muusikavideo auhindade jaoks ei ole selline rahvusvaheliste gruppide eraldamine esmakordne. Juba kümme aastat on eksisteerinud ka kategooria “Parim latiinoartist”. Auhinnagalad lükkavad K-popi pidevalt vaiba alla, luues neile eraldi kategooriad ja jättes neid nominatsioonidest ilma, rääkimata võitmisest. Samas on auhinnagalad teadlikud K-popi gruppide mõjust ja populaarsusest ning kasutavad seda enda kasuks ära, et fännidelt vaatamisi saada.

2019. aasta Grammydel ei nomineeritud BTS-i mitte ühelegi auhinnale. Neil paluti õhtul esineda koos Lil Nas X’iga ning esitati lugu „Old town road”. BTS enda lugusid tol õhtul ei esitanud. Siin mainiks, et kui Grammy auhindu vaatas otse-eetris vaid 16,5 miljonit vaatajat (mis on 12 aasta madalaim vaatajate arv), siis Youtube’ist on BTS-i ja Lil Nas X’i esinemist vaadatud üle 34 miljoni korra. Võrdluseks, Ariana Grande Grammyde esinemist on vaadatud üle 13 miljoni ja Alicia Keysi üle kahe miljoni korra.