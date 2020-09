Kuidas kutsuda inimest, kellega oled armusuhtes?

Eesti keeles on küll palju sõnu kirjeldamaks inimest, kellega ollakse armusuhtesollakse, kuid tuhnima hakates justkui ei leidu seda üht parimat. Sama neutraalsuse astmega sõna, nagu on näiteks ingliskeelsed boyfriend ja girlfriend. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse dotsent Ilona Tragel kinnitas, et sõnu jagub, aga igale sihtrühmale sobivat sõna leida on raske.

Trageli sõnul paigutub see teema keele varieerumise valdkonda, mis tähendab, et sõnakasutus sõltub grupist, sihtrühmast, kontekstist jne. Tragel tõi samaväärselt igapäevase keele varieeruvuse näite ja kohatise probleemi: kuidas teatada oma minekust WC-sse? Üks läheb potile, teine pissile, kolmas käib korra ära või käib tualetis, neljas läheb üldse sinna, kus kuningaski jala käib. Kõik sõltub sellest, kellele ja kus seda öelda. Romantilises mõttes oma käevangus olijale viitamine on sama keerukas.

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja-nooremteadur Tiina Paet rääkis, et tema arvates see aga nii keeruline pole. Viitega EKI sõnaveebile tõi Paet välja, et parimad eestikeelsed vasted sõnale girlfriend on „tüdruk, sõbratar või kallim” ning boyfriend’ile on heaks aseaineks „poiss, sõber või kallim”. Paet lisas: „Ma arvan, et enamasti ei tohiks segadust tekkida, sest sõnade tähendused selguvad siiski kontekstis. Kui keegi ütleb kellegi kohta, et ta on tema poiss või kallim, siis on üsna üheselt selge, et tal on temaga (armu)suhe.”

Küsija suu pihta ei lööda

Selleks, et teada saada, kas Paeti pakutud sõnad on ka lihtsate keelekasutajate seas popid või on varieeruvus suurem, pöördusin otse allika poole. Facebooki lendu lasknuna kogus küsimustik kokku 219 vastaja arvamused. 8-küsimuselise küsimustiku peamine eesmärk oli aru saada, mis sõnu kasutatakse oma armsamale viitamiseks ning kas ja kuidas see nimetus aja jooksul muutub. Küsitluse tulemusi lahti pakkides tuleb aga silmas pidada, et see ei ole see eriliselt esinduslik. Nimelt domineerisid vastajatena naised – 219st 176 (ehk 80,4 protsenti olid naised) – ning 20ndates eluaastates inimesed. 20–24-aastased moodustasid koguvalimist 71,3 protsenti. Noorim vastaja oli 15 ja vanim 50.

Kõigile teistele sõnadele pani pika puuga ära „elukaaslane”. Tihti näib, et see sõna viitab just neile suhetele, kus jagatakse ka eluruume. Küsitlusest selgus, et see reaalsuses ei pea paika. Kallimale kui elukaaslasele viitasid nii lihtsalt suhtes olijad, kooselajad, kihlatud kui abielus olijad.

Kasutuspopulaarsuselt teine oli lihtsalt nimepidi kutsumine. Üks 45-aastane naine vastas, et viitab oma abikaasale nimepidi. Küsimusele, kas viitamine abikaasale sõltub sellest, kellega räägitakse, vastas naine lihtsalt: „Jah. Võõrad ei tea ju, kes on Tarmo.” Vastuses jäi aga saladuseks, mis sõnaga siis võõrastele Tarmot tutvustatakse.