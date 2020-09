Laste salaelu internetis - TikTok ja alaealiste Tinder

Yubo (endise nimega Yellow) loodi 2015. aastal Prantsusmaal. 13–17-aastastele mõeldud sotsiaalmeediarakenduse peaeesmärk on sõprade loomine, ent peale vaadates näib see olevat põhimõtteliselt lisanditega laste-Tinder. Lisaks svaipimisele saavad noored seal üksteist sõbraks lisada. Rakenduses on ka võimalus maksta väike summa, et see automaatselt lisaks suvaliselt valitud uusi sõpru.

Yubos askeldavad ringi peamiselt 14-15-aastased. Registreerimisel sisestatud vanus ei ilmu automaatselt nime kõrval nagu näiteks päris-Tinderis. Vanuseid saab teada vaid noorte enesekirjeldustest. Suurem osa avaldavad oma vanuse, osa jätab selle enda teada. On ka neid, kes peavad vajalikuks avalikustada oma terve sünnikuupäeva. Noored väljendavad rakenduse kasutamise peamise motivatsioonina soovi leida sõpru, kuid siin-seal on ka teisi alatoone. 13-aastased poisid kirjutavad, et otsivad naist ning 16-aastased neiud, et neile „meeldivad suured nokud”. Kuigi sellised väljaütlemised on harvad, on pea igas bios kirjas kasutaja pikkus. See küll pole eriline näitaja, kuid millal sina viimati sõprust luues pikkust küsisid?