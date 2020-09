4jalehe juhtkiri: Miniseelik – ülemeelik tänapäeva mood

Tähelepanu on piiratud ressurss. Kuigi me ei saa tähelepanu mõõta, seisame igapäevaselt silmitsi tähelepanu nappusega. Tähelepanu ei teki kusagilt juurde. Korraga saab keskenduda ainult ühele asjale, mistõttu on eriti tähtis, kuhu me oma tähelepanu suuname. Väga lihtne on jääda kinni seksnukkude reklaami ja selle varjus mitte tähele panna seda, kuidas rahvusülikool liigub aina rohkem Hiina mõjusfääri ning kuidas punane mõjuagent modereerib kohalikku ekspattide Facebooki gruppi.

Nii nagu ütles Margus Punab oma Facebooki seinal: „Teadmiste hulk kasvab eksponentsiaalselt ja üksikindiviidi võime asjadest aru saada on seetõttu paratamatult langustrendis. Faktiteadmiste põhine haridussüsteem võimendab seda suundumust veelgi. Ilmselt just sellest lähtub inimlik kaitsereaktsioon eesmärgiga maailma maksimaalselt lihtsustada. Teadmiste tasandit me muuta ei saa, küll aga saame lihtsustada oma reaktsioone maailma keerukusele, oma emotsionaalset tasandit. On paradoksaalne, et samal ajal kui kollektiivne teadmiste hulk on oma ajaloolises tipus, siis inimene ise, tema emotsionaalne tasand muutub üha primitiivsemaks.“

Informatsiooni ülekülluse mõjul muutub suhe infotarbija- ja tootja vahel. Kui pakkumist on rohkem kui nõudlust, ei pea enam infotarbija maksma tarbitava sisu eest. Vastupidi, Instagrami tibud näevad vaeva, et sa just neile oma tähelepanu pööraksid. Kui midagi on internetis „tasuta“ ehk sa ei pea selle eest raha välja käima, siis tegelikult maksad sa selle eest oma tähelepanuga ning reklaamimüüja on see, kes sujuvalt konverteerib su mõõtmatu tähelepanu vägagi mõõdetavaks rahaks.