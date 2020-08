Klienditeenindus. Pikad tunnid, olematu lõuna ja palju stressi

Klienditeenindaja ametit peetakse lihtsaks. Öeldakse: „See ei ole mingi töö, lihtsalt seisad ja räägid inimestega ju.“ Kuid tegelikult on lood teisiti. Pikad päevad, kiire tempo ning erinevad kliendid, kellest igaühel on erisoovid, on klienditeenindaja igapäevaelu. Leti taga on aga siiski päris inimene, kelle naeratuse taga peitub hulk raskusi, mis selle ametiga kaasnevad.