On siis vahet, mis baar — kas Triinu või Sveta?

Atmosfäär

Ossid veedavad õhtu baarides, suuremad tähtpäevad aga klubides. Kus iganes parajasti sobib. Astun sisse ühte baari, mille nurgas mängib muusikat tõenäoliselt Eesti üks viimaseid töökorras jukebox’e. Interjööriga pole ülemäära vaeva nähtud, peaasi, et saab istuda ja juua. Kulunud nahkkattega diivanilaadsetel istumiskohtadel käib hoogne menetlemine. Muusikakeskusega võidu kostab baarileti äärest valjuhäälse mehemüraka arusaamatu jaur: „Ei noh lahjaga sa ikka kontrollid-mõtled midagi, aga kangega no ei tee ikka midagi.”

Hipsterite kogunemiskohad on julgema värvigamma ja sisedisainiga baarid. Justkui külastaksin Pipi sünnipäeva või külla Alice’i Imedemaad. Istuda saab vanavara kauplusest ja prügimäelt päästetud toolidel, euroalustest diivanil või rannatoolil. Värvilistele seintele on paigutatud vähem ja rohkem arusaamatuid nipsasju: kelladest rattakettide ja veidrate sepisteni. Kohe näha, et keegi on oma peent kunstniku kätt harjutanud. Leti äärest ei leia jauravaid onkleid, vaid üle ruumi kostub mahedat funk’i rütmi ning seltskondade jutuvada. See ei tähenda aga, et vestluse sisu oleks ossidest arukam. Võib-olla on lihtsalt viimases hädas mõnd ebatraditsioonilist filmirežissööri guugeldatud.

Joogivalik

Ossid käivad tuntud kommertsõllede või lihtsate kokteilide rada pidi. Sellelt teelt polegi väga võimalik kõrvale kalduda, sest baari joogivalik pole kuigi kirju. Väsinud ilmega baaridaami taga seinal on mõned uhkemad pudelid, kuid need tunduvad rohkem iluasjana. Kõige minevam kaup on vaadi Orikas ja Premium, sest need on alati parajalt külmad. Saab võtta ka pudelis, kuid ühe külmiku uks tõrgub ja laseb sooja läbi. Baariletti ehivad patriootlikud kiluvõileivad ning pirukad. Olgu muud lällamist nii palju kui võimalik, kuid leti taga proovitakse alati viisakad olla. Kõik teavad, et kui ka hiljem õlut tahad, ei tasu baaridaami ärritada. „Üks viineripirukas ja vaadi Orikas, palun!” Promill on promill. Ilma valehäbita.

Hipsteritel on kombeks baarilettide tagant tellida väga loovalt lahendatud küsitava väärtusega kokteile. Populaarsed on käsitööõlled ning triibulised, täpilised ja muud kirjud shot’id, mille nimed meelde ei jää, kuid koostisosadeks on ikka viin ja liköör. Baari valik on laiem kui Tallinn-Pärnu maantee. Nii mõnegi näost tundub, et peale neljandat käsitööõlut on maitsemeeled kurnatud ja tuimad. Tegelikult eelistaks lihtsat jaeõlut, kuid koha ja seltskonna imago ei luba sirutada kätt vesise Originaali suunas. Teadupärast Triinu baaris seda muret pole. Teenindajad sobivad olustikku sama hästi kui väsinud baaridaam ossikasse. Letil pole küll pirukaid, kuid sealt võib leida tipipurgi kirjaga „I’m feeling tipsy tonight ;).” Sama.