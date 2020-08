4jalehe juhtkiri: Maailm ärkab, rahvusülikool magab

Juuli alguses jõustas Hiina uue Hongkongi julgeolekuseaduse, mida hoiti kuni jõustumiseni salajas. Uus seadus on pealiskaudselt sõnastatud ja laialt tõlgendatav. Sisuliselt annab see Hiinale õiguse mõista kohut salaja ning enda poolt määratud kohtunikega hongkonglaste üle, kes on Hiinale “ohtlikud”. “Ohtlikuks” saab pidada juba inimest, kes kritiseerib Hiina valitsust.