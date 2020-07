«Drag on lihtsalt natukene suurem kui elu»

See artikkel ei ole kitsarinnalistele trans- ja homofoobsetele heteroseksuaalsetele cis*-meestele. I do it for the girls and the gays, the queens and the queers.

Kuid kuidas kutsuda siis esinejat? Kas lihtsalt drag on õige öelda? Kas sinna peab juurde käima queen /king? Jah ja ei. Eesti keeles ei ole need reeglid paika pandud, aga kui sa tunned ingliskeelset konteksti, siis võib tunduda, et midagi jääks nagu puudu. Samas on tore, kui Eestis ei eristata esinejaid sooliselt. On lihtsalt drag-esineja.

Chloe LaGucci. FOTO: Erik Kiviselg

Drag’i esineb nii mitmes erinevas vormis, et lihtsast soolisest eristamisest jääb väheseks. On vorme, mis soo küsimusega ei tegele üldse – club kid- ja ballroom-skeene; biodrag ehk faux drag. Drag on hea sooneutraalne sõna kirjeldamaks seda kui kunstivormi, aga edaspidi kasutan artiklis lihtsalt drag-esineja.

Eesti drag-esinejaid saab tõesti lugeda kokku ühel käel. Drag-maastik on Eestis tõeliselt algeline. Aga see ei tähenda, et see ei ole iga freaky-deaky-drag-sõbraliku peoga liikumas parema ja vikerkaare-värvilisema tuleviku suunas.

Enne taasiseseisvumist Eestis dokumenteeritud drag-maastikku ei eksisteerinud. Just seda kväär-drag’i, sest teatris ja kultuuris on vastassooks kehastumine eksisteerinud sama kaua kui soopõhine riietumine. Praegu on drag-skeene veel õbluke, kuid üksiküritajaid ja baby-queen’e leidub. Suure tõuke drag-maastiku arengule Eestis on andnud saade «RuPaul's Drag Race». See on toonud ka drag'i kvääripoole meie kultuuriruumi. Vaikselt kuskil Sveta peo BÄM!-i ja LGBT Ühingu peosarja Queer Planeti nurkades on podisemas maailm ning kultuur, mis ootab võimalust särada rambivalguses.

Helgi Saldo: weird as fuck – imeline

@helgisaldo

Helgi Saldo on mitte-binaarne kväär drag-kunstnik. Performance-kunsti ja «RuPaul’s Drag Race’iga» jõudis Helgi drag-formaadini. Sooidentiteedi küsimusega on ta mänginud juba lapsepõlvest saadik. «Proovid ikka selga ema riideid ja kontsakingi. See on minu arust tervislik osa lapse arengust, lihtsalt minu jaoks see ei jäänud seal pidama,» räägib Helgi oma teekonnast sooga.

«Siis sain uhkusega öelda, et meid on kolm tükki ja ma olen üks neist,»

Oma voolava sooidentiteedi juures leidis Helgi enda naiselikuma poole ja võimaluse seda väljendada siis, kui ta esimest korda kleidi selga pani. Koos sõbraga, keda ta nüüd peab oma drag-vanemaks, sündis esimest korda Helgi Saldo. «Selline sooneutraalne termin (drag-vanem), mida me kasutame. Aga tema oli see, kes mulle esimestel kordadel meigi tegi.»

Aastaid tagasi Berliinis queer-festivalil küsiti Helgilt, milline on Eesti drag-skeene. «Siis sain uhkusega öelda, et meid on kolm tükki ja ma olen üks neist,» ütles ta naerdes. Tänaseks on aga Eesti drag’i olukord kardinaalselt muutunud – juurde on tulnud tervelt üks drag queen ja üks drag king.