ACNEPOSITIVITY. Kogukond, mis informeerib, katsetab ja toetab.

Kogukond kasvab iga päevaga järjest suuremaks. Hashtag’idega #acnepositivity ja #skinpositivity on praeguseks tehtud kokku üle 135 000 postituse ja see arv suureneb iga nädalaga. Tuntumatel #acnepositivity kasutajatel, nagu näiteks @myfacestory, on üle 80 000 jälgija. Paljud sisuloojad, näiteks @beautifulbybreakfast, teevad seda enda sõnul kahel eesmärgil: dokumenteerida ja jagada enda lugu ning näidata teistele, et nad ei ole oma murega üksi.

„#acnepositivity eesmärk peaks olema suunatud rohkem sellele, et on okei mitte veel kohal olla, nii-öelda endaga kooskõlas või joone peal“

Eesti sisuloojatest on oma akne teekonda enda jälgijatega jaganud Merilin Taimre ehk Paljas Porgand. Uurisin Merilini käest, miks ta otsustas niivõrd paljudele meelehärmi valmistavast teemast avalikult rääkida. «Et teisedki, kes on aknega kimpus, ei tunneks end üksi,» põhjendas ta. «Tahan näidata inimestele, et me ei peaks oma väärtust vaid füüsilisele ilule seadma.» Tema meelest on oluline, et veelgi enam avaliku elu tegelasi endast filtriteta pilte jagaks, sest vaid niimoodi kaob ära ettekujutus perfektsetest inimestest. Ta lisas: «Arvan, et neid ilunorme peaks lõhkuma igal pool: filmides, ajakirjades, moelavadel, sotsiaalmeedias ja ennekõike oma peas.»

Samas juhib Merilin tähelepanu sellele, et aknest ei tuleks rääkida kui millestki, millega lihtsalt ära harjuda. Aknega tuleb tegeleda. «#acnepositivity eesmärk peaks olema suunatud rohkem sellele, et on okei mitte veel kohal olla, nii-öelda endaga kooskõlas või joone peal,» ütles Taimre. Ta lisas, et seni, kuni teekond tervenemise suunas kestab, ei tohiks aknet häbeneda, end sellega seostada ja identifitseerida.

Mitte vaid füüsiline haigus

#acnepositivity liikumine juhib tähelepanu sellele, et akne ei ole vaid füüsiliselt laastav – see mõjutab tihtipeale ka inimese vaimset seisundit. Juba 1948. aastal märkisid seda USA dermatoloogid Marion Sulzberger ja Sadie H. Zaidens ja kirjutasid raamatus „Psychogenic Factors in Dermatologic Disorders“, et ei ole nahahaigust, mis tekitaks rohkem ebakindlust, alaväärsustunnet ning füüsilist ja psüühilist traumat kui akne.

Rahvusvahelises Dermatoloogiaajakirjas ilmunud teadustöö „Anxiety, Depression, and Nature of Acne Vulgaris in Adolescents“ autorid jõudsid järeldusele, et akne võib lausa viia selleni, et inimene tunneb sotsiaalset ärevust, isoleerib end maailmast ega jätka enam tavapäraste tegevustega

Akne ja vaimse tervise seost on süvitsi uurinud näiteks Lesley M. Arnold, Cincinnati ülikooli psühhiaatriaprofessor. Ta kirjutab raamatus «Essentials of Psychosomatic Medicine», et aknega võivad kaasneda depressioon, enesehinnangu ja -kindluse langus ning suurenenud ärevus. Just nahahaigused, eriti need, mis hõlmavad nägu, võivad meid naelutada koju nelja seina vahele.