DESOVAHENDITE ARVUSTUS: Kliendid! Palun desinfitseerige käsi!

Oleme jõudnud ühiskonna toimimispunkti, kus desovahendi puudumine asutuse sissepääsu juures paneb kahtlema selle vastutustundlikkuses. Kas neile ei lähe kohe üldse korda minu viiruse eest kaitstus? Ning siis on need teist sorti kriminaalid: kohad, kus desovahend on lihtsalt nii halb, et kasutuse järel täidab hinge püha viha ja jälkus. Jah, ma räägin sinuga, Tartu Sõbra Maxima.

Eks desovahend ole ka maitse asi. Siinne arvustus on kirjutatud autori enda kirest puhaste, kuid siiski hästi lõhnavate käte järele. Kuid esmalt teeme selgeks mõned hindamis- ja iseloomustamiskriteeriumid.

Tekstuur – vahendit kas lahmab desopudelist kui kraanist või tilgub ilase nirinana. On ka vahepealseid, justkui vedel-geeljaid või geeljasvesiseid. Kätele kukkudes näib väga limane, kuid sisehõõrumise protseduuri alustades jookseb kogu vahend sõrmede vahelt sama targalt põrandale.

Lõhn. Mõne vahendiga ei tohi kindlasti nina käte poole suunata, kui just pole soovi sel päeval oma ninakarvadega hüvasti jätta. Teiste puhul jääb meelde hoopis lõhna olematus, mis desovahendi puhul on tõeliselt tervitatav. Pahade laste nimekirja ei lähe ka intensiivse hea lõhnaga variandid. d

Puhtus – kas desovahend on see värskendav lahendus viirusehirmule või sunnivad ebaviisakas lähenemine aroomile ja kleepuv järel-feel otsejoones lähima kraanikausi poole pöörduma. Reeglina skoorivad selle kriteeriumi puhul just vesisemad eksemplarid, kuid on ka vedel-geeljaid üllatajaid.

Koht: Tatari Mini Rimi

Vahend: Zäp Eesti kätepuhastusjaam

Tekstuur: Vedelapoolne geel

Lõhn: Kiire kõrvetus

Puhtustunne: Hajaasustuslik

Zäpi automaatsed kätepuhastusjaamad on mugavad ja hügieenilised lahendused käte desomiseks, kuna eemaldavad desoprotsessis pudeli pealt eelmiste kasutajate bakterite kogumist. Tehniline lahendus on hea, aga sisu jätab soovida. Peale selle, et Zäp tapab esimese nuusutusega su lõhnataju, jätab soovida ka selle puhtustunde tagamine – geel kuivab kätel sama ebaühtlaselt kui Eesti jalkakoondis mänge võidab.

Hinne: 3,5/5

Koht: 1falafel

Vahend: Chemi-Pharm Aloe Skinsept

Tekstuur: Vedelgeeljas

Lõhn: Dove’i seep

Puhtustunne: Garanteeritud

Enne toidu katsumist ja söömist peaks kindlasti käsi desoma, mistõttu on toidukohtade desovahenditel veelgi suurem surve kui kaupluste omadel. 1falafeli desovahend oli meeldiv üllataja. Aloe Skinsept on küll vedelapoolne ja seetõttu kaldub sõrmede vahelt pagema, kuid jõuab enne põrandale kukkumist katta käed otstarbekohaselt. Katkisel sõrmel kipitab vahend vaid hetkeks. Lõhn, mis meenutab Dove’i klassikalist tükiseepi, on õrnalt nostalgiline ja aitab veelgi kaasa puhtustunde tekkimisele.

Hinne: 4,5/5

Koht: Tartu Pühaste Kelder

Vahend: Margarita Hand Sanitizer with aloe gel

Tekstuur: Geel

Lõhn: Lootustandev

Puhtustunne: Paljulubav