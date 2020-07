Ihuäri internetis: kas vabama maailma võimalus või lame viis rikkuda tulevik?

Selliseid eesti tüdrukuid (ja ka mõningaid poisse), kes enamasti varjunimega OFis raha teenivad, on viimastel kuudel üha juurde tekkinud. Aprilli alguses tegi termini «onlyfans» guugeldamine eestlaste seas järsu tõusu, kusjuures on seda kõige rohkem internetist otsinud Rapla, Lääne-Viru ja Võru maakonna inimesed. Maailma lõikes aga lisandus mais iga päev rohkem kui 170 000 kasutajat, mis tähendab varasemaga võrreldes 75-protsendilist tõusu. Eelmisel nädalal rääkis mitu neist Eesti Ekspressi loos, kuidas nad kaine äriinstinktiga täidavad ise nii modelli, produtsendi, fotograafi kui ka turundaja rolli. Kui suur on aga Eesti ühiskonnas sellise rahateenimisega kaasnev stigma?