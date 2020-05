Miks inimesed simuleerivad arvuti taga farmis töötamist?

«Ma olen liikunud selliste „hubaste“ mängude juurde viimaste aastate jooksul. Inimesed naudivad neid mänge omadel põhjustel. Tihti on nendes mängudes midagi lihtsat ja terviklikku, mis paneb mängija lihtsamasse, vähem keerulisse maailma, kus stress ja konflikt on tavaliselt minimeeritud või tühisemaks muudetud.»

Saadud raha eest saab osta juurde põllumaad, masinaid ning muud tehnikat, mis lisab mängu manageerimise telje. Loomulikult tuleb enne põllumehekarjääriga alustamist teada saada, kuidas mäng käib. Alustades saab mängija kiirkursuse, kus ta õpib muu hulgas põldu väetama, heinapalle tegema ja transportima ja ka seda, kuidas osta sigu ning neid õigesti sööta.

«Osalt olen ma õnnelik, et ma seda mängu varem ei avastanud, muidu oleks ma liiga palju oma elust sellele kulutanud! Sest ma arvan, et pärast selle avastamist magan ma 30% vähem kui varem. Püsin kaua ärkvel, et mängida, ja ärkan vara, et mängida.»

Mängus on palju elemente, millega tuleb arvestada, ja detaile, millele tähelepanu pöörata. Kui mängija tahab traktoriga rasket koormat kanda, tuleb panna traktorile otsa lisaraskus, mis annab sellele parema stabiilsuse. Niimoodi on väiksem võimalus, et traktor ümber kukub.

«Minu jaoks on mängu võlu eesmärgi püstitamises, sest ma lihtsalt tunnen vajadust pidevalt selle nimel edasi töötada. Miskipärast ärgitab see minus palju, mida mulle teha meeldib – probleemi lahendus, logistika, planeerimine, uute asjade õppimine.»

Videomängutööstus karantiini ajal

Videomängutööstusele on karantiin hästi mõjunud. BBC kirjutas mai alguses, et suurimad videomängude tootjad ütlevad, et karantiini ajal on juurde tulnud rohkem mängijaid ning mängudele kulutatakse varasemast enam raha. 2019. aastal hinnati videomängutööstuse ülemaailmne müügitulu üle 110 miljardi euro. Muusikatööstuse müügitulu oli üle 18 miljardi euro.

Videomängude platvormi Steam statistika näitab, et koroonakriisi ajal on Farming Simulatori ridadesse nii mõnigi aktiivne virtuaalpõllumees juurde tulnud. Ühel ajal mängis Steamis keskmiselt umbes 10 000 inimest, aprillis tõusis see üle 17 000 inimese. Praegu maksab mäng Steami netipoes 25 eurot. Jaanuaris lisandus mäng ka Epic Games Store’i platvormi, kus see oli piiratud perioodil tasuta, kuid nende statistikat pole teada.

2006. aastal ilmunud teadustöös uuris internetiuurija Tilo Hartmann inimeste videomängude mängimise motiveeringuid. Ta kirjutab, et inimestele, kes kannatavad läbikukkumisjärgse või soorituspõhise sotsiaalse väljaheidetuse all, pakub mängimine võimaluse põgeneda simuleeritud maailma, kus on väljakutsed, palju võite ja kontrollitav kogus kaotusi. See tõstab kompetentsi ning usaldust enese suhtes probleemidega hakkama saamisel ja taastab mängijas tunde, et ta suudab kontrollida ja mõjutada oma keskkonda.

«Mida ma selle mängu puhul armastan on see, et seal on lõputu arv eesmärke ja nende täitmisel on korduv ja kohene saavutuse tunne. Seal on ka lõputult viise, kuidas oma eesmärgini eri teekondade kaudu jõuda, nii et see kohene saavutuse tunne muudkui voolab.»

Farming Simulator on hea näide videomängude laiast ning mitmekesisest ookeanist, mille avarusest võib leida ka naljakaid ja arusaamatuid olendeid. Kui e-sport on endiselt mõistmatu, tasub võtta teadmiseks, et ka „Farming Simulator“ alustas eelmisel aastal enda e-spordi liigaga. Auhindade väärtus on kokku 500 000 dollarit (umbes 460 000 eurot). Koroonakriisi ajal on see põllumehele hea alternatiiv, millega raha teenida, niikaua kui piirid veel kinni on, või veidi pelada ja lihtsalt unistada uutest kallitest John Deere’i traktoritest.

«Eelmisel nädalal lõpetasin ma 35 tundi kestnud traktorite testi. Ma koondasin kõikide baasvalikus olevate traktorite variandid ja sooritusstatistika ühte arvutustabelisse, lihtsalt selle pärast, et mul tuli tuju.»