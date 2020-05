Toidupiltidest. Kompleksivabalt.

Kirsikompotis ujuvad kalapulgad, kaaslasteks kiivi ja kapsas? See on vaid väike sissevaade nende lihtsasse ja kohati anarhistlikusse külmkapi gastronoomiasse. Rohkem kui 1500 liikmega Facebooki grupis käib vilgas elu – päevas laekub üle kümne pildi pohmaka-hommikusöökidest, kalapulga-Jengadest või naeratavatest pudrunägudest, mida saadavad kiitvad kommentaarid. Toimuvat võiks nimetada lausa toidupiltide revolutsiooniks.

Tihtilugu ei saagi esmapilgul aru, mida täpselt kulinaarid pildil on kujutanud. Tundub nagu kala, aga samas võib see olla ka arbuus. Ollus taldriku serval võib olla kartulipuder või mõni muu mögin – kes seda täpselt teab?

Annal endal on laual, kuidas juhtub – kord mõne põneva kooslusega võileib, kord miskit sügavkülmikust. „Muna on best. Ma võiksin ainult munast elada,“ naeris Anna. Tõepoolest – Anna postituste seast leiab muna nii krevettide kui küpsiste kaaslasena. Mõnikord ka pannile visatuna koos vorsti ja kurgiga.

Marko Poola läheneb oma toitudele eksperimentaalsemalt. Tema kombineerib toiduaineid, mida ilmselt keskmine sööja ühel taldrikul näha ei sooviks. Ühel pildil on arbuusilõik ja selle peal miskit rohelist. Äkki see on spinat? Ja see valge osa oleks nagu kodujuust? Puudu ei jää ka magusa-soolase kombinatsioonidest. Kana, pähklid, peet, õunaviilud ja kookospiima-mädarõikakaste käivad tema taldrikule küll.