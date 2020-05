Eriolukord Tinderis: kutsed reegleid rikkuma, veidrad kohtingud ja piinlik distants

2+2 jalutuskäik = mina + sina + piinlik distants

Joanna Laast

„Aa, jou, kuidas karantiin möödub?” See lause võtab eriolukorraaegse Tinderi kenasti kokku. Kuidas rääkida viiel erineval viisil sellest, et passid kodus? Omamoodi loovkirjutamise harjutus.

Leidus ka otsekohesemaid tüüpe nagu Tinderis ikka. Üks 23-aastane soomlane kirjutas mulle, et joob koos kolme sõbraga mingis veidra nimega Soome väikelinnas õlut ja kutsus mind liituma. See juhtus kuskil aprilli lõpus – ajal, mil Soome riiki sisenemine oli praktiliselt võimatu ja koroonasse nakatumise tõenäosus väga suur.

Eesmärk: 2+2 jalutuskohting

See juhtus ühel laupäeva õhtul, kui olin parajasti sõpradega Zoomi-peol. Mulle kirjutas Tinderis üks 25-aastane Tallinna noormees. Vestlus algab nagu tavaliselt: halvemapoolse pick-up line’iga, mis kuskilt netist leitud. Kähku jõudis jutt selleni, et olen parasjagu e-peol, mille peale noormees mind enda poole edasi pidutsema kutsus. Olime selleks hetkeks üksteist teadnud umbes paar tundi. Kuigi isegi tavaolukorras poleks ma pakkumist vastu võtnud, oli toona see lausa seadusevastane.

Selle asemel pakkusin välja, et võiksime mõnikord 2+2 reeglit järgides minna jalutama. Olgu, kokku lepitud. Saime tööpäeva lõpus Kalamaja kandis kokku ja juba esimesest hetkest peale ei hoidnud me kahemeetrist vahet. Kujutage ise ette, kuidas te tutvute inimesega, seistes temast 200 cm kaugusel. Kas te karjute „Tere” või „Tšau”? Või osutub valituks hoopis kujuteldav high five või handshake? Iga variant tundub veider.

Jalutades tundub 2+2 reeglist kinni pidamine teoorias lihtsam kui tutvudes, aga reaalsus on hoopis teine. Palju loomulikum on kõndida inimesega külg-külje kõrval kui mõlemad omal pool kõnnitee serva. Lisaks on vestlemine niimoodi palju mugavam, eriti arvestades Tallinna tuulist ilma, millega pooled sõnad võivad kaduma minna. Seega otsustasin, et ei hoia noormehest meetrite kaugusele, vaid jalutan tema kõrval, nagu koroonat ei eksisteeriks. Mis on halvim, mis võiks juhtuda?

Tulemus: ei õnnestunud

Kohting ise oli igavapoolne ning rohkem me kohtunud ei ole. Sain aru, et mulle meeldib pigem üksinda jalutada. Kas läheksin tulevikus jalutusdeidile, kus pean järgima 2+2 reeglit? Absoluutselt mitte. See on ebaloomulik ja veider, ei soovita kellelgi omal nahal järele proovida. Samas, kui sulle ei meeldi kohe alguses teise inimese füüsiline lähedus, on koroonaaegne kohting sulle ideaalne! Igaühele oma.

